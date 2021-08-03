Paşinyan tekrar Başbakan oldu

Ermenistan’da 20 Haziran’da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, Paşinyan parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sarkisyan, Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ülkenin anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması gerekiyor.

Ermenistan’da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci olmuştu.