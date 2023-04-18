Paşinyan'dan 'Türkiye' açıklaması: 'Normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin eylem planına ilişkin 2022 raporunun görüşüldüğü meclis oturumunda Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair konuştu.

Armenpress'in haberine göre; Paşinyan, "Ülkelerimiz arasında normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerini hatırlatan Paşinyan, söz konusu fırsatın "depreme insani, iyi komşuluk değerlerine dayalı bir mantıkla yanıt vermeye karar verdiklerinde arttığını" söyledi.

"Türkiye hükümeti ve kamuoyunun da Ermenistan'ın eylemlerini bu şekilde algılayıp kabul ettiğini" aktaran Paşinyan, "Tarihi ve ilgili konuları algılama perspektifleri değişmemiş olsaydı, arama-kurtarma ekibi ve insani yardım gönderme kararı almayacaktık. Türkiye de Ermenistan'ın samimiyetine inanmasaydı, kurtarma ekibi ve yardım için Margara Köprüsü'nü açmazdı" dedi.

Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılmasını umduğunu ve bunun iyi komşuluk ve normal ilişkilerin gelişmesi için temel oluşturacağını kaydeden Paşinyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Ankara ziyaretini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mirzoyan'ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı önünde dalgalanan düzinelerce Ermenistan bayrağı, sadece bir protokol özelliği değil, umutsuzluk içinde umudun bulunabileceğine dair şaşırtıcı bir farkındalıktı. Ermenistan ve Türkiye bayrakları, ilişkilerimizin ve yıkıcı depremin yıkıntıları üzerine çekildi."