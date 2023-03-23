Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacağını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Paşinyan, "Uluslararası toplum, bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir" ifadesini kullandı.

Paşinyan'ın açıklaması şöyle:

“Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacak ve bu anlaşma en üst düzeyde kabul edilen ortak resmi açıklamalara dayanacaktır. Yeni bir gerginlik olmayacak! Uluslararası toplum, bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir."