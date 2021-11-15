Pasaport bedelinin 2022'de 1478 liraya yükselmesinin önü açıldı

2022 öncesinde yüksek oranda zamlar gelmeye devam ederken 9,11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36,20'ya çıkarak rekor kırdı. Yeniden Değerleme Oranı vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılıyor

Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar uygulandığındaysa 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselebilecek.

Oranların artırılarak ya da indirimli uygulanıp uygulanmayacağına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karar verecek.

Sözcü'nün haberine göre yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası uygulanırsa 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde olacak;