Varlık Fonu faaliyet raporu ortada yok

Varlık Fonu denetim raporlarının her yıl Ekim ayında TBMM’ne sunulması gerekir. Sunulmamışsa, ilk akla gelen; denetim bulgularının Meclis’ten kaçırılmak istenmesidir. Denetim raporları Meclis’te yalnızca bütçe ve kesin hesap yasası sürecinde görüşülür. Yasalarda başkaca bir platform öngörülmemiştir. Bu yüzden de rapor olmadan Meclis denetiminin gerçekleştirilebilmesi olanaksızdır.

Varlık Fonu denetim raporları daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasıyla öngörülen sürede Meclis'e sunulmadı: Denetim bulguları Meclis denetiminden yine kaçırıldı.

Yukarıdaki sözler, kuramsal anlamda yanlış değil. Yasal süresinde gönderilmeli elbette. Ama temel sorunu gözardı etmeyelim: Varlık Fonu’nu yöneten Cumhurbaşkanı, kendi denetçisini de seçiyor. Uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşıyor; düzenledikleri raporu kendi seçtiği üyelerden oluşan DDK’nın üç üyesine “bağımsız denetçi” sıfatıyla denetlettiriyor. Ve bunlar Meclis’e gönderiliyor. Varlık Fonu Denetim raporu denilen doküman işte böyle bir şey.

Varlık Fonu, ülke zenginliklerinin yağmaya sunulduğu “kuluçkalık” işlevi görüyor. Bu da ancak karartılmış ortamlarda gerçekleştirilebiliyor.

Yapılan işler, denetim yapıldığı algısı uyandırılarak karartılıyor. Ancak Faaliyet Raporlarının karartmadaki payını ihmal etmemeliyiz. Faaliyet raporları için de benzer sözleri edebiliriz.

Faaliyet raporları, idarelerin halka hesap verdiği belgelerdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası uyarınca ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat kurallarına uyularak hazırlanır.

Kamu idareleri, bir önceki yıldaki faaliyetleri ile stratejik plan ve performans programlarının gerçekleşme sonuçlarını açık, anlaşılır, doğru, güvenilir, ön yargısız, eksiksiz, mali saydamlık ilkeleri uyarınca hazırlamakla; kurumların üst yöneticileri ise bu raporları en geç izleyen yılın Şubat ayında internet sitelerinde yayımlamakla yükümlüdür.

Varlık Fonu’nda bu yükümlülüğe hiç uyulmadı.

Bilgilerin güvenilirliği kuşkulu, üstelik eksik bilgi veriliyor. Mali tablolarından hiçbir şey anlaşılmıyor. Kamu bankalarının; THY, BOTAŞ, TPAO, THY, PTT, Eti Maden AŞ gibi çok farklı alanlardaki şirketlerin bilançolarını bir tabloda toplayıp yayımlıyorlar. Kurumlarla ilgili tek bir bilgiye ulaşılamıyor.

Gecikme sorunu faaliyet raporlarında da fazlasıyla yaşanıyor.

Varlık Fonu’nun 2017 ile 2018 yılı faaliyet raporlarının ikisi birden Haziran 2020’de, 2019 yılı raporu ise Ocak/2021’de yayımlandı. Raporlar iki yıl, üç yıl gecikmeli yayımlanıyor.