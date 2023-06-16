Park yeri yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaralayan polis tahliye edildi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında, park yeri yüzünden tartıştığı Mehmet Akbulut'u yüzünden silahla yaraladığı için tutuklu yargılanan müşteki sanık polis memuru Emrullah Gül'ün ve müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat'ın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, polis memuru Gül'ün tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Kendisini vuran polisin tahliye edilmesine tepki gösteren Akbulut, "Ceza alması için ölmem mi gerekiyordu" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin otoparkında, 12 Aralık 2022'de park yeri yüzünden tartıştığı Mehmet Akbulut'u çenesinden silahla vurarak yaralayan ve tutuklu yargılanan polis memuru Emrullah Gül'ün ve müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat'ın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması dün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya basın mensupları alınmadı

Gizlilik kararı bulunmamasına karşın duruşmaya basın mensupları alınmadı. Müşteki sanıklar Mehmet Akbulut, Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat ve avukatları katıldı. Tutuklu müşteki sanık polis Emrullah Gül ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanık savunmaları alındı ve tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra ara kararını açıkladı.

Heyet, sanık polis Gül'ün tahliye olmasına ve olayda yaralanan Mehmet Akbulut’un Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek yüzündeki izle ilgili rapor aldırılmasına karar vererek ve duruşmayı erteledi.

'Kurşun yanağımdan girip arkadan çıktı'

Duruşma çıkışında İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapan müşteki sanık Mehmet Akbulut, kendisini vuran polis memurunun tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Akbulut, olaydan dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek bu kararı beklemediğini söyledi. Akbulut, açıklamasında, "Polis memuru bize aracınızı otoparktan çıkarmamızı söyledi. Tartışma oldu. Beylik silahını çekip yüzüme doğru ateş etti. Kurşun yanağımdan girip arkadan çıktı. Ben 15 gün kadar hastanede kaldım. Mahkemede ceza verilmesini beklerken serbest kaldı. Beni sanık yerine koydular. Sanık, o an üstüne gitmişim diye korkmuş beni silahla korkutmaya çalışmış. Öyle bir savunma yaptı. Ama öyle bir şey yok, direkt yüzüme ateş etti. Bunu kabul etmiyorum. Bunun ceza alması için ölmem mi gerekiyordu? Tutuklanmasını, en az 15 yıl ceza verilmesini istiyorum" diye konuştu. (ANKA)