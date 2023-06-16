AYM polisler hakkındaki soruşturmaya takipsizlik veren savcının kararını kaldırdı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kötü muamele yasağını ihlal ettiklerine hükmettiği altı polis hakkındaki soruşturmayı kapatan savcı Ekrem Aydıner’in verdiği takipsizlik kararı kaldırıldı.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, kararı kaldıran Bakırköy 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, müşteki Aydın Aydoğan’ın gözaltında kasten yaralanıp yaralanmadığının tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Şüpheli polisler arasında AYM kararından sonra Yozgat Emniyet müdürlüğüne atanan Kenan Şaban Süzgün de yer alıyor.

Ne olmuştu?

2013’teki Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülüyle yaralanan Aydın Aydoğan ters kelepçe ve işkence ile gözaltına alınmıştı. 2 gün gözaltı boyunca işkence gören Aydoğan, maruz kaldığı kötü muameleyi Adli Tıp Kurumu raporuyla kayıt altına almıştı. Yaşadıklarından dolayı şikayetçi olsa da dosya takipsizlik kararıyla kapatılmıştı. Aydoğan da dosyayı AYM’ye taşımıştı.

Şüpheli polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün de AYM kararından dört ay sonra Kasım 2022’de 1’inci sınıf Emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıkmıştı. Takipsizlik kararının ardından savcının Aydoğan’ı muayene etmeyen başka bir doktoru tanık olarak dinlediği ortaya çıkmıştı.