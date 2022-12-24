Paris'teki saldırıyı düzenleyen saldırgan şartlı tahliye edilmiş

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı sonrası soruşturma sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın tek başına hareket ettiğini, kesin amacınınsa henüz bilinmediğini söyledi.

Bakan, Fransız vatandaşı zanlının herhangi bir izleme listesinde olmadığını da aktardı.

Saldırıyı düzenleyen 69 yaşındaki Fransa vatandaşının, geçen yıl da Paris'te bir göçmen kampına kılıçla saldırıda bulunduğu ve 12 Aralık'ta şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı. (AA)