HDP'den Paris saldırısı açıklaması

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yaptı.

"Fransız yetkililer bir an önce katliamı aydınlatmalı" başlıklı açıklama şöyle:

"Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yönelik vahşi bir saldırı sırasında 3 Kürt yurttaşın hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Öncelikle yapılan bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Fransa yetkililerinden beklentimiz, faillerin ve saldırıların acil bir şekilde ortaya çıkarılıp kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatması yönündedir. Bu tür ırkçı saldırıların önüne geçecek tek yol gerçeğin ivedilikle aydınlatılması olacaktır."