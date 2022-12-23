Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir kişinin Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin olduğu caddede merkeze ve çevredeki işyerlerine silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

AA'nın aktardığına göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlerleyen saatlerde yaralılardan birinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 3'e yükseldiği bildirildi.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

Saldırının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin olduğu sokakta gerçekleştiği belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre, saldırgan elinde silahıyla yakalandı. Saldırgan hakkında "kasten öldürme ve şiddet suçlarından" soruşturma açıldığını öğrenildi.

Saldırgan hakkındadaha önce 8 Aralık 2021 tarihinde Paris'in 12. bölgesindeki bir göçmen kampına "silahlı ırkçı saldırı" düzenlemek suçundan soruşturma açıldığı ifade edildi.