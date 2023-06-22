Paris'teki patlamada yaralananların sayısı 37'ye yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 37'ye çıktı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin patlamanın gerçekleştiği Paris'in 5. bölgesinde basına yaptığı açıklamada, 4'ü ağır toplam 37 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Emin olmamakla birlikte 2 kişinin kayıp olduğunu dile getiren Darmanin, "Bu gece naaş veya hayatta olan kişiler bulmamız mümkün" diye konuştu.

Darmanin, patlamadan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını ve patlamanın neden kaynaklandığını bilmediklerini kaydetti. (AA)