Paris'te patlama: 16 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 16 kişi yaralandı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel tarafından yapılan açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiği belirtildi.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Fransız basınındaki habere göre; olayda en az 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. (AA)