Paris'te tren garı bomba alarmının ardından tekrar açıldı

Fransa, Paris'in merkezindeki Gare du Nord istasyonu, olası bir bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi ve merkezden tren seferleri askıya alındı.

Tahliye nedeniyle istasyona giden tüm trenler durduruldu. Kesinti, şehre ve banliyölere hizmet veren Bölgesel Ekspres Ağı'nı (RER), ulusal demiryolu hizmetini (TER), yüksek hızlı tren ağını (TGV) ve Paris Metrosunu etkiledi.

Polisin tahliye emri vermesinin ardından yüzlerce kişi istasyonun dışında ayakta beklemeye başladı. Yerel saatle 18.00'den kısa bir süre önce gar yeniden açıldı.