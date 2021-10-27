Tehdit mesajı üzerinde uçak havalimanına geri döndü

EgyptAir havayolu şirketi bugün yaptığı açıklamada, Kahire'den Moskova'ya giden uçağının kabindeki koltuklardan birine bırakılan şüpheli bir mesaj nedeniyle Kahire'ye geri döndüğünü söyledi.

Şirket, "MS 729 uçuşu, kimliği belirsiz bir kişinin uçak koltuklarından birine bıraktığı tehdit mesajı nedeniyle [Kahire'ye] geri döndü. 22 dakika sonra kalkış havaalanına dönen uçak, güvenli bir şekilde indi, gerekli tüm önlemler alınıyor." dedi.

Airbus A220 yolcu uçağı, Akdeniz'in üzerindeyken dönüş yaptı.

Pilotlardan biri Rusya menşeli TASS'a verdiği demeçte bu tür olayların yılda birkaç kez meydana geldiğini ve "genel bir kural olarak", bu tür mesajların birinin kötü şakası olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Ancak havayollarının kurallarına göre her halükarda uçağın inmesi gerekiyor. Pilot, MS 729 sefer sayılı uçuşun güvenlik kuralları çerçevesinde dikkatli bir şekilde kontrol edileceğini, yolcuların ve bagajlarının kontrol edileceğini ve ardından kendilerine bir uçuş daha verileceğini kaydetti.