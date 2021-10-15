Paris'te itfaiyecilerden eylem: Bizden az personelle çok iş isteniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te itfaiyeciler, mesleğe uygulanan emeklilik için fazla katkı payının kaldırılması da dahil olmak üzere çeşitli taleplerle gösteri düzenledi.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ve özerk itfaiyeciler federasyonunun çağrısı üzerine bugün Paris'te UNESCO merkez binası yakınlarında toplanan yüzlerce itfaiye çalışanı, ücretlerin artırılmasını, çalışma saatlerinin düşürülmesini, emeklilik için fazla katkı payı uygulamasının kaldırılmasını talep etti. İtfaiyeciler personel eksikliği ve acil hizmetlerde kaynak yetersizliği ile çalışmak zorunda bırakılmalarını da protesto etti.

Protestoda, "Daha azıyla daha fazlasını yapın, itfaiyecilere hoş geldiniz" ve "Bizleri hor görmeyi bırakın" yazılı pankartalar açan itfaiyeciler, ses ve sis bombaları atarak, sokakları sarı ve turuncu renklere boyadı.

Gösteride, ıslıklar, sirenler ve dumanlar eşliğinde yürüyen itfaiyeciler ile polis arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı. Polisin sis ve ses bombaları atılmaması çağrısına itfaiyeciler "Yetkililere ancak sesimizi bu şekilde duyurabileceğimizi düşünüyoruz" diye yanıt verdiler.

İtfaiyeciler yaptıkları açıklamada, "Ne zaman eksiklerimiz ve sorunlarımız olduğunu dile getirsek, bizleri kendi başımıza bıraktılar. Açıkçası ciddiye alınmadık. Mesleğimize olan ilgisizliği kınamak için sokağa inmek zorunda bırakıldık. Yetkililer sesimizi duyup ihtiyaçlarımızı karşılasın istiyoruz. İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler sorunlarımızla ilgilenmiyor, finans sıkıntısı çekiyoruz. Personel eksikliği, daha az eğitim ve beceri olduğu anlamına gelir. Bizden az personelle çok iş isteniyor" dediler.

Sendika temsilcileri de yaptıkları açıklamada, "İtfaiyecilere yapılan müdahalelerin sayısı bizi bunaltırken, personel sayısında endişe verici bir düşüş var. İtfaiye araçlarının değiştirilmesi dahil her şey bizden isteniyor. Bütçe verilmiyor, sorunlara bakılmıyor. Ayrıca, 57 yaşında emeklilik hakkımız olduğu halde, emeklilik haklarımızın süresi uzatılmakla tehdit ediliyoruz" ifadelerini kaydettiler.