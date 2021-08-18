Fransa'da orman yangınları: 5 bin hektarlık alan yandı, 6 bine yakın kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneyinde pazartesi günü başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişinin evlerden, kamp alanlarından ve otellerden tahliye edildiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Fransız Rivierası bölgesi yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölge yönetimi, pazartesi günü başlayan orman yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını ve yangın sonucunda 5 bin hektarlık alanın yandığını aktardı.

Yangın nedeniyle evlerden ve onlarca kamp alanından 6 bine yakın insanın tahliye edildiği kaydedildi. Tahliye edilemeyenlerinse bölgedeki bir tatil merkezine alındığı bildirildi. Yangın sonucunda aralarında iki itfaiye görevlisinin bulunduğu en az 22 kişinin dumandan etkilendiği veya yaralandığı belirtildi.

Bölge yakınlarında tatil yapan Macron, salı günü yangın bölgesini ziyaret etti. Yangının müdahale sonucunda kontrol altına alındığını belirten Macron, "Yangının en kötü kısmı geride kaldı" dedi.

Yerel yetkililer, bölgede sıcaklığın 40 dereceye vardığını ve aşırı sıcaklar nedeniyle yangın riskinin hâlâ yüksek olduğunu söyledi.