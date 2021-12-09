Paris'te göçmenlere kılıçla ırkçı saldırı: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Parkı'nda çadırda kalan göçmenlere dün sabah saatlerinde bir kişinin saldırdığı ve en az 2 kişiyi kılıçla yaraladığı belirtildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

AFP'nin haberine göre Paris savcılık ofisi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma açıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Paris'in seçilmiş belediye başkanı Ian Brossat saldırının dün yerel saatle sabah 8'de Bercy Parkı'nda gerçekleştiğini, saldırıda 2 Sudanlının kılıçla yaralandığını belirttti. Yaralıların Pitié-Salpêtrière Hastanesi'ne kaldırıldıklarını açıklayan Brossat olayı "ırkçı saldırı" diye niteledi.

AFP'ye konuşan başka bir kaynaksa saldırıda 3 yaralının olduğunu ve hastanedeki bir yaralının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Bercy Parkı'ndaki çadırlarda yaklaşık 50 göçmen kalıyor.