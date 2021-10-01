Paris'te 35 yıldır yakalanamayan seri katil polis çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te 1980 ve 1990'lı yıllarda işlenen seri tecavüz ve cinayetlerin failinin emekli bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.

35 yıldır kimliği tespit edilemeyen seri katil için yeniden açılan soruşturmada dönemin jandarma ve polis memurlarına odaklanılarak 59 yaşındaki eski polis memuru François Vérove sorguya çağrıldı.

Ancak Vérove ifadeye çağrılmasının ardından ülkenin güneyinde kirada oturduğu evde intihar etti. Savcılık Vérove'un cesedinden alınan DNA örneğinin bir dizi suç mahallinde bulunan DNA örneğiyle örtüştüğünü ve Vérove'un bir polis memuru ve jandarma olarak görev yaptığını doğruladı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre Vérove bir mektup bırakarak suçlarını kabul etti ve o dönemde "iyi durumda olmadığını" belirtti ancak mektupta suçlara ilişkin bir ayrıntıya yer vermedi.

Paris'te onlarca yıl önce işlenen suçlarla ilgili dosya yeniden açılmış ve yapılan araştırmada failin o dönem görevde olan bir polis ya da jandarma olabileceğine odaklanılmış, yaklaşık 750 kişi ifadeye çağrılmıştı. Araştırma 1986'dan 1994 yıllarına kadar bir dizi seri cinayet, tecavüz ve cinayet girişimine ilişkin çözülemeyen dosyaları kapsıyor.

Vérove'un aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun ve 26 yaşında Alman bir çocuk bakıcısının da bulunduğu birçok kişiyi polis kimliğini kullanıp ellerini kelepçeleyerek kaçırdığı ve tecavüz edip öldürdüğü, başka cinayetlere de karıştığı ve suçlarını gizlemek için polis ve jandarma tekniklerini kullandığı ortaya çıktı.

Ailelerin avukatlarından Didier Seban France Info'ya yaptığı açıklamada Vérove'un suç ortaklarının olup olmadığının tespiti ve kurbanlarının sayısının ortaya çıkması için soruşturmaya devam edilmesini talep ettiklerini söyledi.