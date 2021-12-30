Parayla kaçtığı konuşulan Gani iddiaları reddetti: ‘Yıkılmayı önlemek için kaçtım...’

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın Kabil'e girmeyeceği yolundaki sözünü tutmadığını, bunun üzerine güvenlik güçlerinin artık kendisini ve başkenti koruyamayacaklarını söylediklerini, bunu duyduktan sonra da ülkeyi terk ettiğini anlattı.

Halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Eşref Gani, Afgan halkının neden kendisini suçladığını anladığını, ancak tek hatasının ABD de dahil, uluslararası ortaklarına güvenmek olduğunu ifade etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Gani, "[Afganlar] haklı olarak beni uluslararası ortaklığımıza güvenmek ve selefim gibi karşı koyup [göreve] devam etmek yerine, bu yolu seçmekle suçluyorlar ki buna tamamen hakları var" diye konuştu.

Eşref Gani, kaçarken ülkesinden çok miktarda para götürdüğü iddialarını ise yalanladı.

'Benim hayat tarzım belli, parayı ne yapayım?'

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "(Afganistan'ı terk etmekten) daha zor bir şey olamaz. Ben Kabil'i kurtarmak ve yaşananların siyasi bir anlaşma ya da süreç değil, şiddetli bir darbe olduğunu göstermek için kendimi feda etmek zorunda kaldım. İkinci olarak da kesinlikle belirtmek isterim ki ülkeden hiç para çıkartmadım" dedi.

Gani, "Benim hayat tarzım belli. Parayı ne yapayım? Bu öncelikle Rusya'dan çıkan, sonra da yayılan bir suçlama. Yalan makinasına bağlanmak da dahil, hakkımda soruşturma yapılmasından memnunluk duyarım" ifadelerini kullandı.

‘Günah keçisi ilan edildim’

Öte yandan Gani, "Uluslararası toplumun sabrının süreceğini varsaymak" gibi hatalar yaptığını ancak Taliban'a iktidar yolunun, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı anlaşmayla açıldığını söyledi.

Gani, "Barış süreci yerine, çekilme süreci oldu" diyerek, ABD'nin Taliban'la görüşme şekliyle kendilerini "sildiğini" ifade etti.

Siyasi bir anlaşma yerine şiddetli bir darbeyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Gani, "Hayatım boyunca yaptıklarım yerle bir oldu. Değerlerim ayaklar altına alındı ve günah keçisi ilan edildim” dedi.



