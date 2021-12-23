Parasını en çok dövize yatıran şehir ortaya çıktı: Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 76...

Yüksek enflasyon ve TL'nin değerinin hızla düşmesiyle birlikte son iki yıldır giderek yükselen dolarizasyon eğiliminin illere yansıması ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, en çok dövize yönelen illerde AKP'nin ve MHP'nin oy ağırlığı dikkat çekti.

2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 76,7 oy aldığı Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alıyor.

Yabancı para tasarruflarının toplam tasarruflara oranı Cumhur İttifakı'nın yüzde 71 oy aldığı Nevşehir'de yüzde 67.7, yüzde 78,1 oy aldığı Yozgat'ta yüzde 67.5, yüzde 72 oy aldığı Kayseri'de yüzde 64.8, yüzde 73 oy aldığı Kütahya'da yüzde 62.6'ya ulaşıyor.

BDDK verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin 40 ilinde tasarruflardaki dolarizasyon oranı yüzde 50'yi geçiyor.