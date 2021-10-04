Pandora Belgeleri: Anastasiadis'e Rus milyarderin varlıklarını gizleme suçlaması

Pandora Belgeleri sızıntılarında yer alan dosyalara göre, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in kurduğu hukuk firması, eski Rusya Federasyon Konseyi üyesi ve milyarder Leonid Lebedev'in varlıklarını gizlemekle suçlandı.

Anastasiadis ise suçlamayı reddetti.

Pandora Belgeleri adı verilen ve vergi cennetlerine odaklanan sızıntılara göre, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in kurduğu hukuk firması, Virgin Adaları'ndaki bazı offshore şirketlerine sahte sahipler tanımlayarak şirketlerin gerçek sahibi olan Rus milyarder Leonid Lebedev'in varlıklarını gizlemekle suçlandı.

Sızan belgelere göre Panamalı bir offshore şirket komisyoncusu Alcogal, 2015 yılında vergi cenneti Virgin Adaları'nın finansal düzenleyicilerine konuyla ilgili şikayette bulundu. Alcogal şikayetinde, Anastasiadis'in hukuk firması Nicos Chr. Anastasiades & Partners'ın dört offshore şirketinin sahibi olarak kendi personelini göstererek yanlış bilgi verdiğini, sözkonusu şirketlerin sahibinin Leonid Lebedev olduğuna inanıldığını bildirdi.

Mal varlığını açıklayamamakla suçlanmasının ardından 2015 yılında Rusya'dan ayrılan Lebedev daha sonra Hollywood'da film yapımcılığına başlamıştı.

Kıbrıs’ın AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yatırım karşılığı pasaport verme uygulaması olan "Altın Pasaport" kapsamında Lebedev'e 2011 yılında Kıbrıs vatandaşlığı verilmişti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis hakkındaki iddiaları reddetti ve 2013 yılında cumhurbaşkanlığına geldiğinde ortaklığından ayrıldığı şirkette 1997'de muhalefet lideri olduğu zamandan itibaren herhangi bir aktif rolünün bulunmadığını söyledi.

Anastasiadis İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada eski şirketi hakkındaki iddialarla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ve olmasının da mümkün olmadığını savundu.