Panathinaikos taraftarı Maccabi Tel Aviv maçında Filistin bayrağı açtı

Yunanistan'da dün Panathinaikos'la İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanan EuroLeague basketbol maçında Yunan taraftarlar Filistin bayrağı açtı.

Panathinaikos taraftarının geleneksel olarak Filistin halkının direnişini desteklediği biliniyor. Takım taraftarları, İsrail'in saldırganlığı gündeme geldiğinde, hem futbol hem de basketbol maçlarında Filistinlilerin direnişine dair pankartlar açarak Filistin bayraklarını dalgalandırıyor.

Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda (OAKA) oynanan karşılaşmada, Yunan taraftarlar, Maccabi Tel Aviv'in salona giriş yaptığı koridorun girişine de pankart ve Filistin bayrağı astı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişi öldü, 13 binden fazla kişinin yaralandı.