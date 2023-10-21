Gazze'de 15. gün: Filistin'den Kudüs Hastanesi için dünyaya acil müdahale çağrısı

Filistin direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" taarruzuyla yükselen çatışmalarda 15'inci güne girildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldü, 13 binden fazla kişinin yaralandı.

Şu ana dek Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü bildirildi.

Filistin'den uluslararası topluma Kudüs Hastanesi'nin bombalanmaması için harekete geçme çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedimişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılacak

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık" denildi.