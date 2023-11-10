Panama'da göstericilere ateş açan ABD vatandaşı 2 kişiyi öldürdü

Orta Amerika ülkesi Panama'da, iki gün önce maden işletmeciliği anlaşmasını protesto edenlere ateş açan saldırgan 2 kişiyi öldürdü.

Hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için otoyolu kapatanlara ateş açıldı.

Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, Inter-Amerikan Otoyolu'nda eylem düzenlendiği esnada bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin açıklamasında saldırganın kimliğine yer verilmezken saldırganın göstericilere silah doğrulttuğu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Panama medyasında çıkan haberlere göre saldırgan Panama'da yaşayan 77 yaşında emekli avukat ve üniversite profesörü ABD vatandaşı Kenneth Darlington'du.

Darlington'un silahla vurduğu göstericilerden biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Panama polisi saldırganın cinayet ve yasadışı silah bulundurmakla suçlanacağını duyurdu.

Gösteriler 20 Ekim'den beri sürüyor

Panama hükümetinin, Kanadalı maden şirketi First Quantum Minerals ile yaptığı, 20 yıllık maden işletmeciliği anlaşmasının devleti zarara uğrattığını ve çevreye ciddi zarar verdiğini vurgulayan halk, anlaşmayı imzalandığı 20 Ekim'den bu yana protesto ediyor.

Başkent Panama'da caddeleri trafiğe kapatan binlerce kişi Kanadalı şirketle yapılan sözleşmenin tamamen iptal edilmesini istedi.

Bölge basınında çıkan haberde, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo hükümetinin maden sözleşmesini yasalara aykırı ve ihalesiz şekilde Kanadalı şirketle yaptığı belirtildi.

Başkent Panama'nın batısındaki yağmur ormanında kazılacak bakır madenine karşı, yapı işçileri ve öğretmen sendikaları da ortak bir yürüyüş düzenlediler.