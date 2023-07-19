'Palu ailesi' davasında tutuklu sanığa müebbet hapis

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, önceki beyanlarını yineleyerek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanık avukatları, beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını dile getirdi.

Tuncer Ustael'in avukatı, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini aktararak, müvekkili için beraat talebinde bulundu. Söz verilen sanık Ustael, mütalaaya itiraz ederek, "Yüzlerce ölüm olayı varken Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melikeyle alakam yok, öldü mü kaldı mı bilgim yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Tuncer Ustael'i "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandıran ve tutukluluğunun devamını kararlaştıran heyet, Ustael'e "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise beraat kararı verdi.

Heyet, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraati, "usulsüz gömme" suçundan ise dosyanın ayrılması yönünde hüküm kurdu. (AA)