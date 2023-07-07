'Palu ailesi' davasında istenen cezalar belli oldu

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını, duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile tutuksuz sanık teyzesi Emine Ustael katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Sanık Ustael'in "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine Ustael hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından suç duyuru yapılması talebinde bulundu.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaaya kısmen iştirak ettiklerini belirterek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istediklerini iletti.

Tutuksuz sanık avukatları da beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını söyledi. Suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etmediklerini dile getiren avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

Tuncer Ustael'in avukatı da mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Söz verilen sanık Tuncer Ustael, mütalaayı anlayamadığını dile getirdi. Sanık Emine Ustael ise kendilerine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Ustael'in tutukluluk halinin devamını, duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi. (AA)