TKP'den zam tepkisi: AKP kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yoksullukla boğuşan halkın yükünü daha da artıracak yeni vergi zamları geldi. Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Böylelikle deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve gıda maddeleriyle, mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkole KDV zammı geleceği kesinleşti.

Vatandaşa zam, patronlara vergi istisnası

Zam haberlerine TKP'den de tepki geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada patronlara vergi istisnası yapıldığına dikkat çekildi. Açıklama şöyle:

"Emekçilere yapılan göstermelik ücret artışları daha ay sonunu görmeden gelen zamlarla buharlaşıyordu, bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile zamların üstüne vergi artışları ve pek çok kalemde harç zamları geldi. Bir de vergi istisnası var. Peki kime? Borsada işlem gören sermaye şirketlerine...

AKP kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Patronlara ise teşvikler sınırsız. Hep birlikte halkın sırtına bindiniz, böyle gitmeyecek göreceksiniz."