Pakkens’te şirketten geri adım: Direniş kazanımla sonuçlandı

Bursa’da bir işçinin işten atılması üzerine Pakkens’e bağlı iki fabrikada süren direniş kazanımla sonuçlandı.
2022 Şubat ayında fabrikada yetki aldığını ilan eden Türk Metal Sendikası’nın açıklamasının ardından yetki itirazında bulunan patron, fabrikada süren iş bırakma eylemi neticesinde mahkemeye yaptığı yetki itirazını geri çekti.
İşten atılan işçiye destek olmak amacıyla iş bırakan işçileri tuvaletleri kilitleyerek ve 3 Temmuz’a kadar zorunlu yıllık izne çıkararak yıldırmaya çalışan Pakkens, işçilerin kararlılığı neticesinde geri adım atmak zorunda kaldı.
İşçiler kararı halay ve sloganlarla kutlarken ayrıntılar için sendikada toplandılar.