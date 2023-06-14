İşçilerin direndiği Pakkens'te zorunlu yıllık izin

Bursa’da üretimi devam eden Pakkens firmasında önceki gün yaşanan işten çıkarma sonrası işçiler iş bırakmıştı.

Sendikalı işçilerden birinin işine son verilmesinin ardından duruma tepki gösteren işçiler bahçeye çıkarak üretimi durdururken, Türk Metal üye ve yöneticileri de fabrika önüne fabrikaya gelmişti.

İşçiler zorunlu yıllık izne çıkarıldı

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan bilgilere göre, Pakkens firmasına ait iki fabrikada ikinci gününe giren ve katılımın arttığı iş bırakma eylemine karşı patron yeni hamleler yapmaya başladı. Dün sabah tuvaletleri kilitleyen fabrika yönetimi duruma tepki gösteren çok sayıda işçiye “Tuvaletler mola saatlerinde açık olacak” dedi. İşçilerin tepkisini yatıştırmaya çalışan İnsan Kaynakları "kendilerinin de mola saatleri hariç tuvaleti kullanmayacaklarını" öne sürdü.

Bu baskı girişimine karşı iki fabrikanın bahçesinde işçiler sloganlarla, halaylarla direnişi sürdürdü. Üç vardiyanın da aralıksız sürdürdüğü iş bırakmaya patronun bu seferki yanıtı ise işçileri zorunlu izne çıkarmak oldu.

İşçilerle toplantı yapan Türk Metal Sendikası temsilcileri Pakkens’in 3 Temmuz’a kadar tüm fabrikayı zorunlu yıllık izne çıkardığını, sendika olarak her gün fabrika önünde olacaklarını ve işçilerin de ekipler kurarak dönüşümlü olarak yanlarında olmasını istediklerini söyledi.

🔴İşçilerle toplantı yapan Türk Metal Sendikası temsilcileri Pakkens’in 3 Temmuz’a kadar tüm fabrikayı zorunlu yıllık izne çıkardığını, sendika olarak her gün fabrika önünde olacaklarını ve işçilerin de ekipler kurarak dönüşümlü olarak yanlarında olmasını istediklerini söyledi ✊🏻 pic.twitter.com/xoFJhaB2Tn — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) June 13, 2023

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