Bursa Pakkens’de sendikalı işçinin işten çıkarılması sonrası işçiler iş bıraktı

Bursa’da üretimi devam eden Pakkens firmasının Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde’deki fabrikasında bu sabah yaşanan işten çıkarma sonrası işçiler dışarı çıkarak iş bıraktı.

İki fabrikası bulunan Pakkens’te örgütlenen Türk Metal Sendikası 11 Şubat 2022’de yetki belgesi almış ancak işveren tarafının itirazı üzerine konu yargıya taşınmıştı.

Aradan geçen süre boyunca taraflar karşılıklı ufak hamleler yapsa da örgütlenme süreci kısmen bekleme sürecine girmişti.

Bu sabah sendikalı işçilerden birinin işine son verilmesinin ardından duruma tepki gösteren işçiler bahçeye çıkarak üretimi durdurdular. Olayın ardından fabrikaya gelen Türk Metal üye ve yöneticileri de fabrika önünde bekleyişini sürdürürken 15.30 vardiyasının gelmesiyle iş bırakmanın süreceği bildiriliyor.