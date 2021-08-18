Pakistan ve Hindistan'ın komünist partilerinden Afganistan açıklamaları

Pakistan Komünist Partisi, Afganistan'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Pakistan hükümetinin, Afganistan'daki gelişmelere sevinmesi eleştirildi ve aynı durumun ülkelerinde yaşanmaması için ciddi bir savunma stratejisi oluşturulması gerektiği belirtildi.

Pakistan Komünist Partisi'nin açıklaması şöyle:

Raporlara göre, Taliban'ın Afganistan işgali, yeni Büyük Emperyalizm Oyunu'nun bir aşamasını tamamlayan 5 bin ABD askerinin Kabil'deki varlığı sırasında tamamlandı. ABD, aynı zamanda yüzünü saklayarak, tamamen uğradığı yenilgiyi saklamaya çalıştı ve Taliban'ı 1990'larda olduğundan daha erken bir sürede iktidara getirdi. Bu, ABD'nin Afganistan'daki yeni stratejisinin bir ürünü. Modern silahlara sahip 350 bine yakın Afgan Ulusal Ordusu askeri, Taliban önünde geri çekildi, tüm cephelerde hiç savaşmadan silahlarını Taliban'a teslim etti. Afganistan'ın jeo-stratejik, jeo-ekonomik ve jeo-politik öneminden dolayı tüm küresel ve bölgesel güçler, kendilerine sadık bir hükümetle burayı işgal etmek istiyor. Bundan dolayı Afganistan'da ne barış ne de gelecek barış kurulamıyor. Taliban, ABD tarafından yazılan ve tasarlanan bir senaryoyla Afganistan'ı ele geçirdi. Pakistan, bu süreçte ABD'nin işlerini kolaylaştırdı.

Önümüzdeki günlerde ABD'nin bölgede IŞİD'in, Doğu Türkmenistan İslam Hareketi ve diğer grupların yardımıyla Taliban'ın gözetiminde oynayacağı oyunların Çin, Orta Asya ülkeleri ve Pakistan için sonuçları olacağı görülüyor. Pakistan, komşusundaki baskıya ve yağmaya sevinmek yerine kendi çıkarlarını düşünmeli.

Taliban'ın bu zaferi, Pakistan'daki müritleri ve destekçilerine cesaret verecek ve onlar da aynısını Pakistan'da yapmaya çalışacak. Bu nedenle, Pakistan devleti ciddi bir savunma stratejisi oluşturmalıdır. Aynı zamanda, demokratik ve ilerici güçler, mevcut durumu göz önünde bulundurarak stratejilerini yeniden oluşturmalı.

Hindistan Komünist Partisi (Marksist) ve Hindistan Komünist Partisi'nden ortak açıklama

Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Komünist Partisi (Marksist) de, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı almasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

İki partinin ortak açıklaması şöyle:

ABD, Afganistan'da küçük düşürücü bir mağlubiyet aldı. Taliban rejiminin düşüşünden 20 yıl sonra Taliban yeniden iktidara geldi. Eşref Gani liderliğindeki hükümetin ve Ulusal Ordu'nun yıkılışı, ABD'nin ve NATO müttefiklerinin kurduğu devletin kofluğunu açığa çıkardı.

Hindistan hükümetinin Afganistan politikası, kör bir şekilde ABD'ninkini takip ediyor. Bu, Hindistan'ın, bölgede izole olmasına ve az seçenekle kalmasına neden oldu.

1990'lardaki eski Taliban hükümetinin kadınlar, kız çocuklar ve ezilen etnik azınlıklar için korkunç olan aşırı kökten dinci bir yaklaşımı vardı.

Taliban tarafından kontrol edilen yeni yönetimin kadınlara ve etnik azınlıklara haklarını vermesi zorunludur.

Uluslararası toplumun, Afganistan'ın IŞİD ve El Kaide gibi terörist grupların sığınağı olmaması gerektiğine dönük endişesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan'a ilişkin 16 Ağustos'ta yaptığı olağanüstü toplantıda ortak olarak dile getirildi.

Hindistan, Afganistan halkının barışçıl ve istikrarlı bir ortamda yaşayabilmesi için bölgesel güçlerle yakından çalışmalı. Hindistan hükümeti, Afganistan'da mahsur kalan Hindistan vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi için acil olarak çalışmaya başlamalı.