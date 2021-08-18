Pakistan ve Hindistan'ın komünist partilerinden Afganistan açıklamaları

Pakistan Komünist Partisi, Afganistan'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, Pakistan hükümetinin, Afganistan'daki gelişmelere sevinmesi eleştirildi ve aynı durumun ülkelerinde yaşanmaması için ciddi bir savunma stratejisi oluşturulması gerektiği belirtildi.
Pakistan Komünist Partisi'nin açıklaması şöyle:
Raporlara göre, Taliban'ın Afganistan işgali, yeni Büyük Emperyalizm Oyunu'nun bir aşamasını tamamlayan 5 bin ABD askerinin Kabil'deki varlığı sırasında tamamlandı. ABD, aynı zamanda yüzünü saklayarak, tamamen uğradığı yenilgiyi saklamaya çalıştı ve Taliban'ı 1990'larda olduğundan daha erken bir sürede iktidara getirdi. Bu, ABD'nin Afganistan'daki yeni stratejisinin bir ürünü. Modern silahlara sahip 350 bine yakın Afgan Ulusal Ordusu askeri, Taliban önünde geri çekildi, tüm cephelerde hiç savaşmadan silahlarını Taliban'a teslim etti. Afganistan'ın jeo-stratejik, jeo-ekonomik ve jeo-politik öneminden dolayı tüm küresel ve bölgesel güçler, kendilerine sadık bir hükümetle burayı işgal etmek istiyor. Bundan dolayı Afganistan'da ne barış ne de gelecek barış kurulamıyor. Taliban, ABD tarafından yazılan ve tasarlanan bir senaryoyla Afganistan'ı ele geçirdi. Pakistan, bu süreçte ABD'nin işlerini kolaylaştırdı.
Önümüzdeki günlerde ABD'nin bölgede IŞİD'in, Doğu Türkmenistan İslam Hareketi ve diğer grupların yardımıyla Taliban'ın gözetiminde oynayacağı oyunların Çin, Orta Asya ülkeleri ve Pakistan için sonuçları olacağı görülüyor. Pakistan, komşusundaki baskıya ve yağmaya sevinmek yerine kendi çıkarlarını düşünmeli.
Taliban'ın bu zaferi, Pakistan'daki müritleri ve destekçilerine cesaret verecek ve onlar da aynısını Pakistan'da yapmaya çalışacak. Bu nedenle, Pakistan devleti ciddi bir savunma stratejisi oluşturmalıdır. Aynı zamanda, demokratik ve ilerici güçler, mevcut durumu göz önünde bulundurarak stratejilerini yeniden oluşturmalı.
Hindistan Komünist Partisi (Marksist) ve Hindistan Komünist Partisi'nden ortak açıklama
Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Komünist Partisi (Marksist) de, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı almasına ilişkin ortak açıklama yaptı.
İki partinin ortak açıklaması şöyle: