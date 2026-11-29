Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a asker gönderdi.

Sevkiyat, üç ülkenin askeri yetkililerinin İslamabad'daki toplantısında Suudi Arabistan'a askeri desteğin artırılması kararının ardından geldi. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşı sürerken Pakistan'ın attığı adım, Türkiye'nin de taraf olduğu ittifakın askeri işleyişine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi ISPR, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a gönderilecek askerler için uğurlama töreni düzenlendiğini duyurdu. 28 Kasım'daki törene Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf da katıldı.

Açıklamada, askerlerin Suudi Arabistan toprakları içinde, iki ülke arasındaki savunma işbirliği çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yerine getireceği belirtildi. Sevkiyatın Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini güçlendireceği savunuldu.

Asker sayısı, görevlerin kapsamı ve konuşlandırmanın süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Pakistan'ın asker gönderme kararı, Mekke İttifakı'nın 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenen toplantısının hemen ardından geldi. Toplantıya Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den dışişleri ve savunma bakanları ile askeri yetkililer katıldı.

Üç ülkenin yetkilileri toplantıda Yemen'deki Ensarullah hareketinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı ve ittifakın ortak savunma hükümleri doğrultusunda Riyad'a desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Yemen'deki savaş ittifakın gündeminde

Mekke İttifakı'nın askeri yapılanmasının hızlandırılması, Suudi Arabistan'ın Yemen'de sürdürdüğü savaş ve Ensarullah'ın bu ülkeye yönelik saldırılarıyla birlikte ilerliyor.

Suudi Arabistan, 2015 yılında Yemen'e yönelik askeri müdahaleye öncülük etmiş, Ensarullah'ın iktidara gelmesini engellemek amacıyla yürütülen savaşta başlıca aktör olmuştu. Yıllar süren müdahalede Yemen halkı ağır bir yıkımla karşı karşıya kalırken Suudi Arabistan, Ensarullah'ın askeri ve siyasi varlığını ortadan kaldırmayı başaramadı.

Gazze'deki soykırım boyunca Filistin direnişine destek veren Ensarullah, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere yönelik eylemleriyle de gündeme geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki çatışmaların genişlemesiyle Yemen'deki gelişmeler de yeniden öne çıktı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının yeniden yoğunlaştığı bu süreçte Riyad yönetimi, askeri kapasitesini ve bölgesel ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pakistan'ın asker gönderme kararı da bu çerçevede geldi.

Pakistan yönetimi, askerlerin Suudi Arabistan sınırları içinde görev yapacağını ve Yemen'e geçmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Ancak bu açıklama, ittifakın uzun vadeli askeri yükümlülükleri ve olası bir çatışmada tarafların nasıl hareket edeceği sorusunu ortadan kaldırmıyor.

Türkiye de aynı askeri mekanizmanın içinde

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalandı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı diğerlerine yapılmış sayılıyor. Taraflar, böyle bir durumda gerekli tüm yöntemleri kullanarak birbirlerine destek verme yükümlülüğü üstleniyor.

Anlaşmanın kapsamındaki belirsizlikler, özellikle Türkiye'nin Yemen'deki savaşa dahil edilmesi ihtimali nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Anlaşmada yer alan "gerekli tüm yöntemler" ifadesinin asker gönderme ve ortak askeri operasyonları da kapsayabilecek nitelikte olması dikkat çekiyor.

AKP iktidarı anlaşmayı savunma işbirliği olarak tanımlarken, anlaşmanın gerekçesinde NATO'nun bölgedeki amaçlarıyla uyum vurgusu da yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mekke İttifakı'nın Türkiye'nin NATO ve diğer ittifaklardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını, bunları tamamladığını söylemişti.

Türkiye'nin anlaşmaya ilişkin Meclis süreci de tamamlandı. TBMM Genel Kurulu anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifini 5 Kasım'da kabul etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da 27 Kasım'da onay işlemini tamamladı.

Böylece Türkiye, Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker gönderdiği ve ittifakın askeri kapasitesinin sahada şekillendirildiği süreçte anlaşmanın tarafı olarak yükümlülük altına girmiş oldu.

Mekke İttifakı kimin çıkarlarına hizmet ediyor?

Mekke İttifakı'nın kuruluşundan bu yana gündeme gelen temel sorulardan biri, bu askeri yapılanmanın hangi bölgesel ve uluslararası çıkarlar doğrultusunda şekillendiği.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşta ABD ve İsrail'le aynı safta yer alması, Riyad ile Tel Aviv arasında Yemen'e yönelik askeri ve istihbarat işbirliğine ilişkin haberlerin ortaya çıkması, ittifakın savunma amaçlı olduğu yönündeki resmi açıklamaların sorgulanmasına neden oluyor.

Mekke Anlaşması'nın gerekçesinde NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliği hedefleriyle uyum vurgusu yapılması da ittifakın ABD ve NATO'nun bölgesel çıkarlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini gösteriyor.

Pakistan'ın asker göndermesi, ittifakın askeri yükümlülüklerinin somutlaşması bakımından yeni bir aşamaya işaret ediyor.

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