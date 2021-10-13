Pakistan Başbakanı: IŞİD'e karşı tek seçenek Taliban

Pakistan Başbakanı İmran Han hafta başında yaptığı açıklamada, Taliban'ın bölgede IŞİD’le savaşmak için tek seçenek olduğunu söyledi.

ABD'nin “Afganistan'da istikrarlı bir hükümeti desteklemek” dışında başka bir seçeneği olmadığını ifade eden İmran Han, “Bölgede İslam Devleti [eski adıyla Irak-Şam İslam Devleti, IŞİD] ile savaşmak için Taliban tek seçenek” dedi.

İngiltere menşeli Middle East Eye'a (MEE) konuşan Pakistan lideri, “aşırılıkçı unsurların yükselişini” önlemek için Taliban'ın kendi saflarında yer aldığını söyledi.

Başbakan Han, ABD'den "kendini toparlamasını" ya da teröristler için bir sığınak haline gelecek olan Afganistan'ın çöküşüyle ​​yüzleşmesi gerektiğini söylerken "Gerçekten kritik bir zaman ve ABD'nin kendisini toparlaması gerekiyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar şok durumunda" dedi.

‘ABD yüzünden Peştunlar bize düşman kesildi’

Pakistan'ın “teröre karşı savaşta” ABD'nin yanında yer alarak ağır bir bedel ödediğini öne süren Pakistan Başbakanı, bu süreçte Peştunların kendilerine karşı düşman olduklarını söyledi.

Pakistan'ın ABD'nin Afganistan'daki IŞİD'i Pakistan'dan hedef almasına izin verip vermeyeceği sorulduğunda Han, "Burada bir üsse ihtiyaçları yok çünkü bizim yeniden bir çatışmanın parçası olmamıza gerek yok" dedi.

Pakistan'ın 80 bin vatandaşını kaybettiğini ve “teröre karşı savaşa” katılması nedeniyle ekonomisinin harap olduğunu söyleyen Han, “Hiçbir ülke bizim kadar ağır bir bedel ödemedi. Savaşta 150 milyar dolar kaybedildi. Dünyanın en tehlikeli yeri olarak adlandırıldık. Üç buçuk milyon insan ülke içinde yerinden edildi” dedi.

‘Güç zamanlarda yanımızda ABD’yi değil Çin’i gördük’

İmran Han, ABD'nin çekilmesinin bölgesel etkisinin ne olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Ancak, Çin'in boşluğa adım atan yükselen güç olduğunu ve “en karanlık son günlerinde” Pakistan'ın yanında olduğunu söyledi:

“Yardıma gelen ülke kimdi? Nalları dikiyorduk. Bize yardım eden Çin oldu. Zor zamanlarında sana yardım edenleri her zaman hatırlarsın.”

‘ABD liderliği eline almazsa en çok biz etkileneceğiz’

“Onlar [ABD] bir tür demokrasi, ulus inşası veya özgürleştirilmiş kadınlar hayal ediyorlardı ve aniden Taliban'ın geri döndüğünü gördüler” diyen Başbakan, “Çok fazla öfke, şok ve sürpriz var. Amerika liderliği ele almazsa Afganistan'da kaos çıkmasından endişe ediyoruz ve bundan en çok biz etkileneceğiz” dedi.

İmran Han, diğer ülkelere Afganistan'la ilişki kurma çağrısında bulunarak "eğer onu yalınlaştırırsak, Taliban hareketi içinde aşırılık yanlıları var ve kolayca 2000'deki Taliban'a geri dönebilir ve bu bir felaket olur" dedi.

Taliban'a yaptırım uygulanmasının, nüfusun yarısının zaten yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve ulusal bütçenin yüzde 75'inin dış yardıma bağlı olduğu Afganistan'da yakında insani bir felakete yol açacağını söyleyen Pakistan lideri şöyle konuştu:

"Afganistan'ı bu şekilde terk ederlerse, benim endişem, Afganistan'ın Sovyetler ve ABD'nin ayrıldığı ve 200 binden fazla Afgan'ın kaosta öldüğü 1989'a kolayca geri dönmesidir"

Pakistan lideri 2008'de Biden, John Kerry Harry Reid ve “tüm senatörleri” Afganistan'da askeri çözümü olmayan bir bataklık yarattıklarına dair uyardığını ancak hiç birinin kendisini dinlemediğini söyledi.

Han, Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurup kurmadığı sorulduğunda, hükümetin kapsayıcı olmadığını kabul etti, ancak hükümetin bir geçiş hükümeti olduğunu söyledi.

‘Taliban’a zaman vermek lâzım’

Pakistan Başbakanı, kendilerinin komşu ülkelerle, özellikle Afganistan'da büyük etnik azınlıklara sahip olan Tacikistan ve Özbekistan'la, Taliban'ı temsili genişletmeye teşvik etmek için çalıştığını söyledi.

"Afganistan çeşitlilik içeren bir toplum olduğu için kapsayıcı bir hükümete ihtiyaçları var." diyen İmran Han, "Doğru açıklamalar yaptılar ve başka seçenekleri yok” ifadeleriyle Taliban'a zaman verilmesi gerektiğini söyledi.