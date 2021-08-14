Pakdemirli'den düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlenen basın toplantısında, Maraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ve 8 personelin yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları için kiraladığı Rus yapımı Be-200 tipi uçağın Adana'da konuşlandırıldığını hatırlatan Pakdemirli, uçağın bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal ettiğini ve 14.35 sularında kaza kırım geçirdiğini belirtti.

Pakdemirli, "Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmış, sonrasında ise JAK ve AFAD ekiplerimiz havadan indirme yaparak bölgeye ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum, 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili savcı ve Adli Tıp Kurumunun tespit çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti.

"Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Kaza kırım ekiplerinin halk arasında bilinen adıyla kara kutu ve yerinde fiili incelemesinin tamamlanmasıyla daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır. Enkazın olduğu bölgeye vali ve milletvekillerimizle inceleme yaptık. Enkazdan geriye elbette çok fazla bir şey kalmamış durumda."