Pakdemirli'den çiftçiye: Endişe etmeyin

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere "maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin" diye seslendi.

Pakdemirli "Bildiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkiledi. Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor" dedi.

"Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin" diyen Pakdemirli "Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin yanında olduk" ifadesini kullandı.

Pakdemirli "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" diye konuştu.