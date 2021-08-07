Pakdemirli: Milas'ta yangın şu anda uyuyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Pakdemirli, "2 ilde 6 noktada yangınlar devam ediyor" dedi.
Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
- "223 yangından 216'sı kontrol altına alındı. Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi.
- Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor. Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor. Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda, ilerleyen saatlerde düşen nem, artan sıcaklık ve rüzgarla beraber bir miktar daha hareketlenmesini bekliyoruz.
- Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz.
- Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik.
- Görevli olmayanların alınmaması son derece doğru. Yangın mahalline girmeyelim."