'Pakdemirli ilk kabine değişikliğinde görevden alınabilir' iddiası

AKP iktidarının yangınla mücadelede yetersiz kalması halkın tepkilerine neden olurken, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “yangınla mücadelede belediyelerin sorumlu olduğu" yönünde açıklamada bulunmuştu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, bölgede olan AKP'li vekiller bu sözlerin kendilerini zora soktuğunu söyledi ve durumu Erdoğan'a iletti.

Bu gelişmenin ardından Erdoğan’ın “Pakdemirli’ye kızdığı ve kendisini uyardığı” öne sürülürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yerel yönetimlerle hükümet arasına nifak sokulmasın” şeklindeki sözlerinin kabine içindeki Pakdemirli tepkisinin “işareti olduğu” iddia edildi.

Haberde “Pakdemirli’nin, ilk kabine değişikliğinde görevden alınacağının” konuşulduğu iddiası da dile getirildi.