Pakdemirli: Dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru Türkiye’ye ait

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olduğunu ileri sürdü.

Ankara Kızılcahamam’da bir otelde düzenlenen “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı”nda konuşan Pakdemirli, 28 Temmuz’da başlayıp 17 gün süren büyük orman yangınlarına ilişkin “Bu süreçte ilk olarak Antalya Manavgat’ta başlayan, daha sonra Muğla, Isparta illeri başta olmak üzere 54 ilimizde yaklaşık 300 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınına müdahale ettik” dedi.

11 orman personeli, 8 uçak mürettebatı yaşamını yitirdi

Pakdemirli bu müdahaleler sırasında 11 orman personelinin ve 14 Ağustos'ta Kahramanmaraş'taki yangına müdahale ederken düşen uçakta ise üçü Türk toplam sekiz mürettebatın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Son 10 yıllık verilere bakıldığında çıkan yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ama bu yangınların yayılma ve büyüme hızı daha çok iklimle ve meteorolojiyle ilgili" dedi.

Pakdemirli "Maalesef önümüzdeki süreçte bu afetlerle daha sık ve daha çok karşılaşmak durumunda kalacağız. Bu nedenle iklimden daha hızlı değişmek zorundayız" diye konuştu.

'En hızlı müdahale rekoru Türkiye'ye ait'

Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelede dünyaya örnek olan bir ülke olduğunu iddia eden Pakdemirli, “19 yıl önce ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz bunu 10 dakikanın altına indirmek. Dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru Türkiye’ye aittir” ifadesini kullandı.

Pakdemirli yanan alanlarla ilgili ise şunları söyledi:

“Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; ‘Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz.’ Nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz. İlk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız.”

Eleştirilerin odağındaydı

Pakdemirli, bu yaz yaşanan orman yangınlarında Türk Hava Kurumu'nun yangın müdahale uçaklarının kullanılmaması yüzünden büyük eleştiriler almıştı.