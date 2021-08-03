Pakdemirli: Bu kadar yangın normal mi? ABD, Kanada ve Rusya'da da büyük yangınlar var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Köyceğiz’de yangın hala devam ediyor. Milas’taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetini koruyor. Yakın takip ediyoruz. Balıkesir Savaştepe’de çıkan 6 yangının 5’i kontrol altında, 1’i devam ediyor" diyen Pakdemirli, Türkiye'nin hava aracı sayısının az olmadığını iddia etti.

Birçok noktada yangın çıkmasına ilişkin de konuşan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu kadar yangın normal mi? ABD'de 1,6 milyon hektar orman yandı. 12 eyalette 101 yangın devam ediyor. Kanada'da 5 bine yakın orman yangınında 2 milyon hektar orman alan zarar gördü. Küresel ısınmayla birlikte büyük bir yangın riski var. Rusya'da 1,8 milyon hektar alan yanmış durumda. Akut bir dönem yaşıyoruz, sadece Türkiye'nin başındaki bir müsibet değil, tüm dünya uğraşıyor.

Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor.

5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü.

Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler.

Pakdemirli'nin ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle sayısı 28, 16 bin 603 kişi tahliye edildi Muğla'da" dedi.

