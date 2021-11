Pakdemirli bu 8 gole 'taktı': ‘Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi...’

Osmaniye’de tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelen Pakdemirli, yapılan toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bir ‘bayındırlık devrimi’nin altından kalktığını öne süren Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin artık her alanda her şeyin birincisine imza atan bir ülke olduğunu söyledi. Pakdemirli, “Yaşı 40’ın üzerinde olanlar bilir. Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi Türkiye’ye. Biz o zaman da gururlu bir ülkeydik. Ama Türk filmlerindeki fakir ama gururlu gençler gibiydik. Rahat rahat goller atıp gidiyorlardı. Ama Türkiye artık 80’lerden itibaren ve özellikle son 20 senede hakikaten her konuda iddialı” dedi.

‘İşin en iyisine, yenisine ve büyüğüne imza attık’

Pakdemirli, “Türkiye, her konuda işin en iyisine, en yenisine, en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. İşte bakın, barajın en büyüğünün açılışını yaptık, havalimanlarının en büyüğü yine bizde, köprülerin en uzunları, en büyükleri bizde. Alt geçitler, üst geçitler... Gerçekten Türkiye çok ciddi bir bayındırlık devriminin altından kalktı” ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre öncesinde de benzer ifadeler kullanan Pakdemirli, “Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yıllarda unutmuyorum. İngiltere gelir bize futbolda 8 tane gol atardı. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu” demişti.

Pakdemirli, ayrıca Türkiye ile AK Parti'nin kaderinin bütünleştiğini öne sürmüştü.