Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, "Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yıllarda unutmuyorum. İngiltere gelir bize futbolda 8 tane gol atardı. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu" dedi.

'2023 seçimlerin en önemlisi'

İHA'da yer alan habere göre 2023 seçimlerini seçimlerin en önemlisi olarak niteleyen Bakan Pakdemirli "Bugün geldiğimiz noktada zor bir coğrafyadayız. Ateş altındayız. 21. yüzyılda ülkemizi çok şanslı görüyorum. Dünyanın zenginliğinden ve refahından daha çok pay alacağımızı görüyorum. Sadece biraz sıkı durmamız gerekiyor. AK Parti olarak sıkı durmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak sıkı durmamız lazım. Türkiye'nin kaderini Millet İttifakı’na terk edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli "Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir" diye konuştu.