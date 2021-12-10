Pahalılığa karşı eylem yapan yurttaşları tehdit etmişti: Akademisyene suç duyurusu

Yurtsever Hukukçular, 23 Kasım'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Esat Dörtyol'da TKP'nin çağrısıyla "AKP istifa" sloganlarıyla sokağa çıkarak anayasal demokratik haklarını kullanan yurttaşlara hakaret eden ve onlara tehditler savuran Sebati Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hayat pahalılığına karşı sokağa çıkanlara çok sayıda yurttaşın da tencere ve tavalarla destek verdiği eylem; yandaşları, AKP iktidarını ve "AKP muhalifi" olduğunu söyleyen kimi isimleri rahatsız etmişti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlara ağır hakaretler etmiş ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ne demek 'sokaklara inelim!', 'Hükümet istifa!'... Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Kaya'nın, yurttaşların anayasal haklarını kullanmalarına müsaade etmeyeceğini açıkça ilan ettiğini belirten suç duyurusu metninde, vatandaşların Anayasa’da belirtilen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını barışçıl bir şekilde kullanması, siyasi görüşlerini açıklaması nedeniyle hakaret ve tehditlere maruz kaldığı belirtilerek şikayetçi olundu.