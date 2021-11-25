Öğretim üyesinden eylem yapan yurttaşlara skandal sözler: Şerefsizler, vatan hainleri...

Halk hayat pahalılığına karşı sokağa çıkarken bu durum yandaşları, AKP iktidarını ve "AKP muhalifi" olduğunu söyleyen kimi isimleri rahatsız etmişti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlara ağır hakaretler etti.

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ne demek 'sokaklara inelim!', 'Hükümet istifa!'... Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz" ifadelerini kullandı.