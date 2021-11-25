Öğretim üyesinden eylem yapan yurttaşlara skandal sözler: Şerefsizler, vatan hainleri...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığını protesto eden yurttaşlara hakaretler savurdu.

Haber Merkezi

Halk hayat pahalılığına karşı sokağa çıkarken bu durum yandaşları, AKP iktidarını ve "AKP muhalifi" olduğunu söyleyen kimi isimleri rahatsız etmişti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlara ağır hakaretler etti.

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ne demek 'sokaklara inelim!', 'Hükümet istifa!'... Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya

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Halk hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı, onlar rahatsız oldu...