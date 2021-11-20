'Pahalı viski' partisine katılanları yazdı: 'Helalleşme gecesi...'

Habertürk yazarı Oray Eğin, bir dönem Hürriyet'teki köşesini AKP övgüsüne ayıran daha sonra da Tarat gazetesinde yazan Hadi Uluengin'in evinde yapılan 'viski' buluşmasını yazdı.
Buluşmada Mehmet Y. Yılmaz'ın da yer aldığını belirten Eğin, "En sert muhalif köşe yazılarını kaleme alanların onunla viski tokuşturmasında bir samimiyet sorunu yok mu? Hem Hadi Uluengin’in evinde viski içip hem de muhalif olamazsınız. İkisi birbiriyle uyumsuz, bu durumda ya muhalifliğiniz ya da dostluğunuz göstermelik demektir. Bu bir inandırıcılık sorunudur" dedi.
Eğin, Cihangir’deki bir sanat galerisinin açışılışının devamında yapılan viski buluşmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
...bu sanat galerisi açılışından daha önemli bir haber vardı satır arasında. Konuklardan bir kısmı aynı apartmanda dairesi bulunan Hadi Uluengin’in evinde “pahalı viski” içmeye gitmişler. Kitapları okunmayan yazar Gönül Kıvılcım, bir aralar Erol Köse’nin desteğiyle “Meçhul Şarkıcı” olarak piyasaya çıkan müzisyen Erhan Güleryüz, yıllarca Hürriyet’e Brüksel’den bildiren Zeynel Lüle, bir başka Brüksel kökenli Ahmet Sever viski severler arasındaymış. Konuklardan biri de Mehmet Y. Yılmaz’mış. Epey bir zaman önce Cihangir’den taşınan Murathan Mungan’ın dediği gibi “Türkiye’de her şey olabilirsiniz, ama rezil olamazsınız.” Rezil olmadığınız gibi evinizde pahalı viski daveti verdiğinizde makul isimler bile tereddüt etmeden, bu kirlilik bize bulaşır mı diye tereddüt etmeden misafir olurlar.
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