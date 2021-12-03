Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'na kapılarını kapatan TÜİK'e: Bu devran dönecek

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Öztrak, "Bu devran dönecek" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diyerek kuruma gideceğini duyurmuştu.
Paylaşımının ardından TÜİK binasına giden CHP lideri içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu devran dönecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını kalem oynatarak gasp edenler millete hesabını verecek" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.
1) Bugün Türk demokrasi tarihi açısından utanç duyulacak bir gün yaşandı. Bu ülkenin 11 milyon 354 bin 190 yurttaşının oy verdiği Ana Muhalefet Partisinin liderine devletin resmi istatistik kurumunun kapıları açılmadı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 3, 2021