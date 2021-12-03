Özel'den Soylu'ya 'TÜİK' yanıtı: Küstah Süleyman!, Çirkef Süleyman!, Hadsiz Süleyman!

Süleyman Soylu, TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Soylu'yu sert bir şekilde tepki gösterdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün TÜİK'e gideceğini açıklamıştı. TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. TÜİK'in kapısında basın açıklaması yaptı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuruma alınmaması büyük tepki çekerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi. 

Haber

Süleyman Soylu TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Soylu'ya yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. 

Özel, Twitter'dan "Suç örgütlerinin ağına düşüp suçla mücadele edecek bakanlığı çetelerin emrine veren sensin Küstah Süleyman! Makam sende yetki sende hadi iddianı ispatla Çirkef Süleyman! Yalan bitmeden doğru söz konuşmayan. Hadsiz Süleyman!" mesajını paylaştı. 