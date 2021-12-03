Süleyman Soylu TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Soylu, TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'na 'Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez' dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Soylu, "Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi. 

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Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı

 