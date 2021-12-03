Süleyman Soylu TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Soylu, "Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez ⬇️ pic.twitter.com/DI8N4BtWGh— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021