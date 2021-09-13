Öztrak'tan Erdoğan'a: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük sabotaj hükümetiniz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "2023 hedeflerine maruz kalınan tüm sabotajlara rağmen, adım adım yaklaşıyoruz" diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Öztrak "Bu ülkenin başına gelmiş en büyük sabotaj, sizin şahsım hükümetinizdir" dedi.

Star yazarı Resul Torun'un laikliğin anayasadan çıkarılması çağrısı yapmasına ise "gerçek gündemi karartmak için başlatılan spekülasyon" yorumunu yapan Öztrak "Biz bunlara takılmayacağız" dedi.

Öztrak'ın partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Bu yıl, fahiş kira artışları milletimizi bezdirmiş. Partimize şikâyet telefonları yağıyor. Veriler bunu doğruluyor.

- Pazar tezgâhlarının, market raflarının yanına yaklaşılmıyor. Millet kışlık konservesini bile yapamaz hale geldi. Hükümet, yazımızı kışa çevirdi.

'Yandaş olmayan müteahhitler feryat ediyor'

- Erdoğan hâlâ yandaş müteahhitleriyle, 'Talan İstanbul' projesiyle rant devşirme peşinde. İstanbul’u yabancılara peşkeş çekmek için, vatandaşlık promosyonlu betonlaşma, katar katar sürüyor.

- Ama bu arada inşaat sektöründe yandaş olmayan müteahhitler, 'Tıkandık artık' diye feryat ediyor."

'Laiklik anayasadan çıkarılsın' diyen Star yazarına yanıt: 'Biz bunlara takılmayacağız'

- (Eski AKP'li milletvekili, Star gazetesi yazarı Resul Tosun'un "laikliğin anayasadan kaldırılmasını" talep ettiği yazısı) Resul Bey tecrübeli bir siyasetçidir aynı zamanda. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmez olduğunu, değiştirilmesinin teklif dahi edilmeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Şu anda milletin gerçek gündemini karartmak üzere başlatılan spekülasyonda ona da bir rol biçilmiş. Biz bunlara takılmayacağız.

'Sabotajın dik alasını siz yaptınız'

- Milli gelir, ihracat ve kişi başına gelir hedefleri yarıya düşmüş. İşsizlik hedefi ise ikiye katlanmış. Demokratik bir ülkede, millete verdiği sözü tutmayan bir yönetici, o koltuğu bir dakika dahi işgal edemez. İstifa eder. Çeker evine gider. Peki, sözünü tutmayan Erdoğan ne yapar? Milletin önünde gözyaşı döker. 'Kumpas' der. 'Dış güçler' der. 'Sabotaj' der. Mağdura yatar. Erdoğan bu defa da bizi yanıltmadı. İlkin, Kahramanmaraş’ta çıktı, '2023 hedeflerine ulaşmadan, Son nefesimizi vermeyiz' dedi.

- Ardından, kendi sesinden şiirlere meftun olup, gözyaşı döktü. Ertesi gün de, '2023 hedeflerine, maruz kalınan tüm sabotajlara rağmen, adım adım yaklaşıyoruz' deyiverdi. Güler misiniz, ağlar mısınız? Biz Erdoğan’a asıl sabotajın ne olduğunu söyleyelim. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük sabotaj, sizin şahsım hükümetinizdir. Sabotajı başka yerlerde aramayın, Sabotajın dik alasını siz yaptınız.

'IMF 6,3 milyar dolar hibe edince Erdoğan’ın dili çözüldü'

- Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikasını ve kullanacağı araçları kendisi belirleyebiliyor mu? Hayır! Para politikasını da doğrudan Erdoğan belirliyor. Çünkü Erdoğan’ın Şahsım Rejiminde işler böyle yürüyor. Bu ucube şahsım vesayet sisteminde her şeyin sorumlusu tek bir kişi.

Erdoğan ve damadı bir olup, milletin 128 milyar dolarını, koltuklarında kalmak uğruna buharlaştırdılar. 'Bu paralar ne oldu?' diye, millet adına sorduğumuzda da gıkları çıkmadı. Astığımız afişleri toplatmaya kalktılar. Şimdi IMF 6,3 milyar dolar hibe edince, Erdoğan’ın dili çözüldü. Daha düne kadar IMF’ye etmedik laf bırakmıyordu."