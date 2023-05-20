Öztrak: Önce seçimi alacağız, kırgınlıkları sonra konuşacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, açıklamasında, "Önce seçimi alacağız, kırgınlıkları sonra konuşacağız" dedi. "Bu ülkenin namusu olan sınırları hak ettiği şekilde korunsun, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün' diyenler ise, mührü pusulanın aydınlık tarafına, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu tarafa basacak" ifadelerini kullanan Öztrak, "Biz milletimize bugün, aynı milli mücadelede olduğu gibi 'Kalk uyan, yoksa ardı hicran' diyoruz." diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gençler artık ev almayı geçti telefon almayı hayal ediyor. Saray parmak salladığı için gençler ülkeyi terkediyor.

Sığınmacılar ekonomik ve sosyal dengeyi çatırdatıyor. Türkiye'de fiyat istikrarı yok.

Artık ekonomi yama tutmuyor. 28 Mayıs'ta milletin içine nifak sokmanın hesabını verirler.

Mevcut hükümetin başı vatandaştan vizeyi alamadı. Önce seçimi alacağız, kırgınlıkları sonra konuşacağız. Şimdi Türkiye için karar ver.

Kur ekmeğe muhtaç olmak istemiyorsan karar ver.

Öztrak şöyle devam etti:

"Bu seçimde 'korktum' yok, 'kırıldım' yok, 'küstüm' yok. Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri ve diğer her şeyi sonra konuşacağız. O yüzden şimdi, 'Türkiye için karar ver!'. 'Bu ülkenin en parlak gençleri başka ülkelere gitmesin' diyorsan, karar ver. 'Pahalılığın altında ezilmek kader değil' diyorsan, yarın bir gün döviz kuyruklarında beklemek istemiyorsan karar ver."