Öztrak: Hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi’nde bugün basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Millet için aç kalmak sünnet, saray için somonlu suşiler farz'

"Bugün Erdoğan çıkmış, ‘geçim zorluğu arttı, refah azaldı ama olsun siz bardağın dolu tarafına bakın’ diye akıl veriyor. Şürekası da kendisini aratmıyor. ‘Millet açlıkla boğuşuyor’ dediğimizde, şürekadan biri çıkıyor, ‘aç kalmak sünnettir’ diyor. Millet için aç kalmak sünnet, saray şürekaları için zencefilli somonlu suşiler, kornişona sarılı dana rozbifler, bunları mide de yumuşatmak için liçi meyvesi eşliğinde efululiler, chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothiler farz. ‘Milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiniz’ dediğimizde, bir başka saray şürekası çıkıyor, ‘kuru ekmek buluyorlarsa aç değiller’ diye laf yetiştiriyor. ‘Karpuz dilimle satılır oldu, insaf’ dediğimizde, bu kez AK Parti’nin bir örgüt yöneticisi çıkıyor, ‘almasınlar, bahçelerinde yetiştirsinler’ diyor. En son milletimizi, ucuz şeker kuyruğunda birbirini ezer hale getirdiler. Sonra da çıktılar, ‘çayı da şekersiz içsinler’ diye akıl verdiler."

'Ülkede toprak mı kalmadı?'

"Çiftçimizi tarlasına gidemez hale getiren, toprağından koparan hükümetin bakanı, ‘Venezuela’da buğday yetiştireceğiz’ diye müjde veriyor. Sayın Bakan. Bu ülkede toprak mı kalmadı? Neden 11 bin kilometre ötede buğday yetiştirmeye kalkıyorsunuz? Bakan bunun nedenini şöyle açıklıyor: Beş milyon sığınmacı nedeniyle artan ihtiyaç ve yine ülkemizin refah seviyesinin artması…’ Devri iktidarlarında, çiftçilerimizin iki buçuk Trakya büyüklüğünde araziyi ekmekten vazgeçtiğinin farkında değil. Hükümetlerinin ödemediği destekler nedeniyle, her bir çiftçi ailesine faiz hariç 124 bin 736 lira borcu olduğunu anlaşılan kimse bu bakana söylememiş. Refaha gelince ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin düğmesine basmalarından bu yana kişi başına gelirimizin 3 bin 43 dolar azalarak, 10 bin doların altına düştüğünü belli ki duymamış. Anadolu’nun ve Trakya’nın verimli toprakları, bu milleti yıllarca doyurdu. Şimdi doyuramıyorsa, bu sizin suçunuz."

'Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez'

"İstanbul’da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket eder. Bir sorun varsa, o sorun görev yapan polisle değil, ona emir verenlerdedir. Milletvekili ya da herhangi biri kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez."

'Hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz'

"Bu arada Yunanistan’ın, uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın, yıllardır dile getirdiği, son olarak 1 Haziran 2022 tarihli açıklamasında da belirttiği gibi, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz. Oturduğunuz makamlar, sadece büyük büyük laflar söyleme makamı değildir; söylediğinizi yapma, milletimizin hakkını, hukukunu koruma makamlarıdır."